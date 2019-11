Albanië is dinsdag opnieuw door een krachtige aardbeving getroffen. Er zijn zeker zes doden en 150 gewonden gevallen. De aardbeving had een magnitude van 6.4 en was daarmee net iets zwaarder dan die in september.

De aardbeving vond kort voor 4.00 uur plaats, ongeveer 30 kilometer ten westen van de hoofdstad Tirana en op een diepte van 10 kilometer. Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse seismologische dienst USGS.

De schok was te voelen in onder meer Tirana en de nabijgelegen havenplaats Durres. Volgens de autoriteiten zijn meerdere gebouwen ingestort en zitten bewoners vast onder het puin. Hulpdiensten proberen hen eruit te halen.

Eén man kwam om het leven in het dorp Kurbin, nadat hij in paniek raakte en vervolgens uit een gebouw sprong, aldus het Albanese ministerie van Defensie. Drie andere dodelijke slachtoffers lagen onder het puin.

Vóór de aardbeving vonden al meerdere kleine schokken plaats. Die waren te voelen in de Balkan en in Puglia, in het zuidoosten van Italië. Rond 7.00 uur vond een krachtige naschok plaats.

De aardbeving van 21 september had een magnitude van 5.6 en was daarmee de zwaarste aardbeving in Albanië in de afgelopen dertig jaar. Ruim honderd personen liepen toen verwondingen op. Volgens de autoriteiten raakten zo'n vijfhonderd woningen beschadigd.

Hulpdiensten bij een ingestort pand in Thumane. (Foto: Reuters)