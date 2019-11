Een Chinese vrouw die eerder dit jaar het buitenverblijf Mar-a-Lago van de Amerikaanse president Donald Trump binnendrong, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, meldt BBC News.

De 32-jarige Yujing Zhang had een malwarestick, vier telefoons, een externe harde schijf en een laptop bij zich toen ze in maart van dit jaar werd gearresteerd bij het vakantiehuis van Trump in Florida.

Agenten vonden ook 8.000 dollar, diverse creditcards, negen USB-sticks, vijf simkaarten en een apparaat om signalen op te vangen op haar hotelkamer.

Vrouw deed zich voor als dochter van medewerker

Naast de gevangenisstraf, waarvan Zhang al 7,5 maand heeft uitgezeten in voorarrest, veroordeelde de rechter haar ook tot twee jaar begeleide vrijlating. De vrouw houdt zelf vol onschuldig te zijn.

Zhang kwam het terrein op door zich voor te doen als de dochter van een medewerker. Later beweerde ze aanwezig te zijn voor een VN-evenement over de vriendschap tussen de Verenigde Staten en China.

Bang voor Chinese spionage

President Trump heeft meermaals gezegd te vrezen voor spionage door de Chinese overheid, door bijvoorbeeld inbraak in telecomapparatuur. Er waren dan ook zorgen dat Zhang als spion diende.

De Amerikaanse president was zelf niet aanwezig in het vakantiehuis toen de vrouw werd gearresteerd.