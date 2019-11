Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden krijgt voorlopig geen inzage in de belastingaangiftes van president Donald Trump. Dat heeft het hooggerechtshof maandag bepaald, meldt Reuters.

Begin deze maand verloor Trump het hoger beroep in de zaak om inzicht te krijgen in zijn belastingen.

De president had hierna aan het hooggerechtshof gevraagd om het vrijgeven van zijn belastingaangiftes alsnog tegen te houden. Volgens de advocaten van Trump is een zittend president van de Verenigde Staten volgens de constitutie immuun voor een criminaliteitsonderzoek.

Het hooggerechtshof blokkeert nu tijdelijk de de eerdere uitspraak. De uitspraak van het hooggerechtshof geldt tot 5 december. Daarna besluit het hof of het Trump's bezwaar op de zaak aan zal aanhoren.

Democraten proberen al langer toegang te krijgen

Amerikaanse Democraten proberen al langer toegang te krijgen tot de belastingpapieren van Trump. Tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 zei hij dat hij zijn documenten later openbaar zou maken, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Elke president-elect (nieuwgekozen president die nog niet geïnaugureerd is) voor hem deed dat traditiegetrouw wél.

Zwijggeld aan pornoactrice

Openbaar aanklagers in New York willen de documenten inzien om te achterhalen of Trump zwijggeld heeft overgemaakt aan pornoactrice Stormy Daniels.

Daniels zegt dat ze een affaire had met de president. Trump heeft dit altijd heeft ontkend.

De president zou in totaal voor acht jaar aan belastingaangiftes moeten overhandigen, van zowel hemzelf als zijn bedrijven.