Zeker zeven mensen zijn dit weekend om het leven gekomen door stormen en overstromingen in delen van Frankrijk, Griekenland en Italië, schrijft The Guardian maandag.

De zware stormen brachten onder meer overstromingen en aardverschuivingen teweeg. Ook stortte er in Noord-Italië een viaduct in.

Lokale Griekse media spreken van "bijbelse destructie" in sommige delen van het land. Zeker twee mensen kwamen om in Griekenland nadat hun zeilboot kapseisde door de harde wind.

De kustplaats Kineta zou in Griekenland het hardst geraakt zijn door de stormen. Zeker één persoon is als vermist opgegeven. Het wegverkeer is ontregeld door omgewaaide bomen en stenen die van omringende heuvels vielen.

Lokale autoriteiten hebben de snelwegen gesloten die de hoofdstad Athene verbindt met Korinthe en het schiereiland Peloponnesos. In het land zal naar verwachting maandag meer zware neerslag vallen.

Een auto na overstromingen in Kineta, Griekenland (Beeld: Reuters).

Overstromingen in de Côte d'Azur

Bij overstromingen in de Côte d'Azur in Frankrijk kwamen zeker vier mensen om, twee anderen zouden nog vermist zijn. Drie van de slachtoffers werden aangetroffen in hun auto's, nadat ze door de overstromingen meegesleurd waren. De vierde was onderdeel van een groep die gered werd door de brandweer. De persoon overleed nadat de sloep waarmee ze in veiligheid gebracht werden, kapseisde.

Het dorp dat in Frankrijk het zwaarst geraakt werd, was Roquebrune-sur-Argens in het departement Var. Hier steeg het water van de rivier Argens met 7 meter. Volgens de Franse meteorologische dienst zou er in 48 uur evenveel regen gevallen zijn als normaal in drie maanden.

Jean-Luc Videlaine, de bestuurder van het departement Var, zei tegen The Guardian dat de regen van "historische" intensiteit was en sprak van aanzienlijke schade.

'Storm niet te wijten aan klimaatverandering'

Jean-Pierre Hameau van de Franse meteorologische dienst Météo France zei tegen The Guardian dat de stormen en overstromingen niet te wijten zijn aan klimaatverandering, maar onderdeel zijn van een fenomeen dat in Frankrijk cévenols of Mediterraneans genoemd wordt.

Dit fenomeen zou drie tot zes keer per jaar voorkomen. "Het begint vaak in september wanneer de Middellandse Zee warm is en er in het zuiden hete lucht opstijgt", zegt Hameau.

De frequentie van de cévenols zou niet zijn gestegen sinds het stijgen van temperaturen, maar er zou wel een toename zijn in de intensiteit van de regen, zegt Hameau.

Overstromingen in Roquebrune-Sur-Argens (Beeld: Reuters).

Viaduct ingestort in Italië

In Noord-Italië overleed een vrouw toen haar auto tijdens een overstroming door het water meegesleurd werd. Naast overstromingen in Turijn, waren er onder meer aardverschuivingen in de regio Ligurië en overstromingen rondom het Comomeer.

Ook stortte er zondag een viaduct in bij de kuststad Savona. Hierbij kwamen voor zover bekend geen mensen bij om, maar het incident was reden voor critici om de overheid aan te sporen de infrastructuur te verbeteren. Het incident werd vergeleken met het instorten van de Morandibrug in Genua in 2018, waar 43 mensen bij omkwamen. Delen van de brug waren 25 jaar niet onderhouden.

Nabestaanden van de ramp in Genua eisten maandag dat de regering actie onderneemt om de veiligheid van de infrastructuur te verbeteren. "Het is puur geluk dat er niet weer onschuldige mensen zijn omgekomen", zei Egle Possetti tegen The Local . Hij is voorzitter van een commissie voor nabestaanden van de ramp.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte zei dat de overheid 11 miljard euro opzij heeft gelegd om het land beter te beschermen tegen extreem weer.