De president van Malta heeft een 41-jarige taxichauffeur amnestie verleend, nadat hij bewijs heeft geleverd over de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galazia. Dat melden bronnen binnen de Maltese politie aan persbureau Reuters. De man wordt ervan verdacht een "tussenpersoon" te zijn in de moordzaak.

Caruana Galazia was een van de bekendste anticorruptiejournalisten van Malta. In oktober 2017 kwam ze om het leven door een autobom toen ze haar huis verliet in het dorpje Bidnija. De Maltese autoriteiten hebben de amnestieverlening nog niet officieel bevestigd.

Theuma werd op 14 november aangehouden op verdenking van witwassen; zijn arrestatie zou niet gerelateerd zijn aan de moordzaak. In ruil voor amnestie zei de chauffeur zei de chauffeur echter dat hij bewijs wilde leveren over de moord op Caruana Galazia.

De Maltese premier Joseph Muscat maakte hierop bekend dat hij een presidentieel pardon voor Theuma zou aanbevelen, mocht hij bruikbaar bewijs leveren over wie de opdracht voor de moord gaf. In 2017 arresteerde de politie drie mensen voor het uitvoeren van de moord, maar er wordt nog steeds onderzocht wie de opdracht hiertoe zou hebben gegeven.

'Prominente zakenman opgepakt'

Op 20 november, slechts 24 uur nadat Muscat zei amnestie te overwegen, pakte de politie een nieuwe verdachte op. Het zou gaan om de prominente zakenman Yorgen Fenech, melden politiebronnen van persbureau Reuters. Fenech is mede-eigenaar en directeur van een bedrijvengroep die een grote energieaanbesteding heeft ontvangen van de Maltese overheid.

Kort voor haar dood schreef Caruana Galazia meerdere belastende stukken over de elite van Malta, onder meer over Fenech. Volgens onderzoek van persbureau Reuters zou hij eigenaar zijn van het mysterieuze bedrijf 17 Black Limited in Dubai. 17 Black Limited is de vermeende spil in een corruptieschandaal waarbij medewerkers van het kabinet van Muscat betrokken zouden zijn.

Theuma werkte als taxichauffeur regelmatig bij een appartementencomplex dat eigendom was van Fenech. In het verleden heeft hij onder meer voor de rechter gestaan voor betrokkenheid bij een illegale loterij en woekeren (leningen uitgeven tegen zeer hoge rentetarieven).

Ook Fenech zou volgens politiebronnen van Reuters hebben aangeboden bewijs te leveren in ruil voor amnestie. Het is nog niet bekend of premier Muscat hier ook op in zal gaan.

Beleidsmakers binnen de Maltese regering zijn maandag bijeengekomen om de situatie te bespreken. Sommigen van hen roepen Muscat op om af te treden.