Dieven hebben maandagochtend vroeg juwelen en andere antieke kunstvoorwerpen met een waarde tot 1 miljard euro buitgemaakt bij een inbraak in het museum Grünes Gewölbe (Groen Gewelf) in de Duitse stad Dresden.

De inbrekers wisten de stroomvoorziening in het museum af te sluiten, meldt de Duitse krant Bild op basis van een anonieme bron. Dat is nog niet door de politie bevestigd.

In het Grünes Gewölbe wordt een van Europa's grootste collecties van juwelen en andere schatten afkomstig van koninklijke hoven tentoongesteld.

De politie heeft het gebouw afgesloten en verricht onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gestolen. "We hebben nog geen dader op het oog, noch is er iemand gearresteerd", zei een politiewoordvoerder.

De premier van Saksen, Michael Kretschmer, noemt de diefstal een klap voor de hele deelstaat. "De werken in het Grünes Gewölbe zijn opgebouwd door de inwoners van Saksen met vele eeuwen hard werk", zei hij.

Collectie overleefde bombardementen en oorlogsroof

Het aanleggen van de museumcollectie begon in de zeventiende eeuw door August de Sterke, keurvorst van Saksen en later koning van Polen. Een van de bekendste kunstschatten in het museum is de Groene Diamant van Dresden, een edelsteen van 41 karaat. Die is momenteel uitgeleend aan het Metropolitan Museum of Art in New York.

Andere praalstukken in het Grünes Gewölbe zijn een gouden koffieservies uit 1701 en een beeld van een Indiaas koninklijk hof uit de zeventiende eeuw. Het beeld heeft ongeveer de omvang van een tafel en is gemaakt van goud, zilver, parels en waardevolle edelstenen.

De collectie overleefde geallieerde bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd als oorlogsbuit naar de Sovjet-Unie gebracht. In 1958 werden de kunstschatten teruggebracht naar Dresden.