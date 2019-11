De nationale veiligheidsdienst van Australië onderzoekt of Chinese autoriteiten een Australische zakenman hebben benaderd om te spioneren voor China. De man zou 1 miljoen Australische dollar (616.000 euro) aangeboden hebben gekregen om zich verkiesbaar te stellen tijdens de Australische verkiezingen afgelopen mei. De Australische premier Scott Morrison noemt de beschuldiging "diep verontrustend".

Het Australische nieuwsmagazine 60 Minutes beweerde zondag dat een zakenman uit Melbourne, de autohandelaar Bo 'Nick' Zhao, door de Chinese autoriteiten benaderd zou zijn om zich tijdens de Australische verkiezingen in mei beschikbaar te stellen als kandidaat voor de Liberal Party. Zhao zou hiervoor 1 miljoen Australische dollar aangeboden hebben gekregen.

In een reactie op de uitzending bevestigde de nationale veiligheidsdienst, de Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), de zaak in onderzoek te hebben.

Zhao zou de ASIO in 2018 al hebben ingelicht over de benadering door de Chinese regering, meldt The Sydney Morning Herald. De zakenman werd in maart dit jaar dood aangetroffen in een hotelkamer in Melbourne. Het is nog onduidelijk hoe hij is overleden.

De ASIO wil verder geen uitspraken doen over het onderzoek. Morrison vindt de beschuldiging "verontrustend" en zegt dat de Australische overheid "niet blind voor deze bedreigingen". Hij moedigt mensen verder aan "geen conclusies te trekken terwijl het onderzoek nog gaande is".

China noemt beschuldiging 'verzonnen'

De Chinese overheid zegt nooit geprobeerd te hebben zich in de politiek van andere landen te mengen en hier ook niet in geïnteresseerd te zijn. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Informatie hebben sommige Australische media de beschuldigingen verzonnen, omdat ze "bevangen zijn door ongefundeerde angsten voor de Chinese overheid".

Vorige week berichtte de Australische media nog over een Chinese klokkenluider die met zijn vrouw en zoon naar Australië is gevlucht. De man beweert dat China politieke bemoeienis in Taiwan, Australië en Hongkong nastreeft en hiervoor geld uittrekt. De Australische overheid onderzoekt de beweringen van de man. Volgens de Chinese staatskrant Global Times is de man een "opportunistische leugenaar" en een "fraudeur".