Een recordaantal van ongeveer drie miljoen Hongkongers, zo'n 70 procent van de stemgerechtigde bevolking in Hongkong, heeft zondag een stem uitgebracht bij de districtsverkiezingen, meldt persbureau AFP. Bij de vorige verkiezingen gingen in totaal 1,47 miljoen Hongkongers naar de stembus.

De stembussen gingen zondagochtend 7.30 uur (lokale tijd) open en sloten om 22.30 uur. Rond middernacht worden de eerste voorlopige uitslagen verwacht. De verkiezingen zijn een graadmeter voor de populariteit van Carrie Lam, de hoogste bestuurder in Hongkong, waar al maanden wordt geprotesteerd tegen haar beleid.

In aanloop naar de verkiezingen hadden anti-Chinese demonstranten mensen op het hart gedrukt zondag niet voor onrust te zorgen. Zij vreesden dat de politie stembureaus zou sluiten als het tot ongeregeldheden zou komen. Naar het zich laat aanzien hebben de actievoerders daar gehoor aan gegeven; overal in Hongkong bleef het rustig.

De betogers hopen dat de verkiezingsuitslag duidelijk aan zal tonen dat inwoners van de stad minder bemoeienis vanuit Peking willen. De door China gesteunde Lam beloofde tijdens het uitbrengen van haar stem dat de overheid "beter zal luisteren" naar de standpunten van de vertegenwoordigers van de verschillende districten.

Aan de andere kant moedigden pro-Chinese supporters kiezers aan hun frustraties over het al maandenlang aanhoudende geweld in Hongkong te laten gelden in het stemhokje.

Bij de verkiezingen van zondag konden de stemgerechtigden kiezen uit 1.104 kandidaten, die strijden om 452 zetels. Het merendeel van deze zetels is nu in handen van politici die Peking gunstig gezind zijn.