Hongkongse prodemocratische oppositiepartijen hebben zondag een grote winst geboekt bij de districtsverkiezingen in de semiautonome Chinese regio, blijkt uit de eerste resultaten. Dat meldt de BBC zondagavond op basis van lokale media.

Volgens de eerste resultaten behaalden zij 196 van de eerst bekendgemaakte 235 zetels, meldt de South China Morning Post. Pro-Peking-kandidaten staan volgens de krant momenteel slechts op 28 zetels.

In totaal strijden 1.104 kandidaten om 452 zetels. Het merendeel van deze zetels was in handen van politici die Peking gunstig gezind zijn. De volledige zetelverdeling wordt in de loop van de nacht van zondag op maandag bekendgemaakt.

Een recordaantal van bijna drie miljoen Hongkongers, zo'n 71 procent van de stemgerechtigde bevolking in Hongkong, bracht zondag een stem uit. Bij de vorige verkiezingen gingen in totaal 1,47 miljoen Hongkongers (47 procent) naar de stembus.

De stembureaus gingen zondagochtend 7.30 uur (lokale tijd) open en sloten om 22.30 uur. De verkiezingen zijn een graadmeter voor de populariteit van Carrie Lam, de hoogste bestuurder in Hongkong, waar al maanden wordt geprotesteerd tegen haar beleid.

Stemgang rustig verlopen

In aanloop naar de verkiezingen hadden anti-Chinese demonstranten mensen op het hart gedrukt zondag niet voor onrust te zorgen. Zij vreesden dat de politie stembureaus zou sluiten als het tot ongeregeldheden zou komen. Naar het zich laat aanzien hebben de actievoerders daar gehoor aan gegeven; overal in Hongkong bleef het rustig.

De betogers hoopten dat de verkiezingsuitslag duidelijk aan zou tonen dat inwoners van de stad minder bemoeienis vanuit Peking willen. De door China gesteunde Lam beloofde tijdens het uitbrengen van haar stem dat de overheid "beter zal luisteren" naar de standpunten van de vertegenwoordigers van de verschillende districten.

Aan de andere kant moedigden pro-Chinese supporters kiezers aan hun frustraties over het al maandenlang aanhoudende geweld in Hongkong te laten gelden in het stemhokje.

Invloed verkiezingen op regering zijn beperkt

De districtsraden hebben echter beperkt invloed op het regeringsbeleid, omdat hun adviezen aan hoofdbestuurder Lam en haar ministers niet bindend zijn. De leden houden zich bezig met zaken als recycling en openbaar vervoer. Ook kunnen ze kleine, regionale projecten bekostigen.

Daarnaast hebben vijf districtsleden recht op een plek in het parlement, waarvan de helft van de zetels door de bevolking wordt verdeeld. Opvallend is dat de winnaar van de districtsverkiezingen 117 leden mag aanwijzen voor het 1.200-koppig comité dat elke vijf jaar de hoofdbestuurder kiest. Het pan-democratische kamp heeft nu zo'n driehonderd zetels in dit comité.