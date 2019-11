Michael Bloomberg, de oud-burgemeester van New York, heeft zich zondag officieel aangemeld als presidentskandidaat voor de Democraten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.

De 77-jarige miljardair zei in maart nog dat hij geen ambities had om president te worden, maar daar is hij op teruggekomen. "Ik stel mezelf verkiesbaar om Donald Trump te verslaan en Amerika weer op te bouwen. We kunnen ons niet opnieuw vier jaar vol roekeloze en onethische acties van president Trump veroorloven", liet hij in een verklaring weten.

Bloomberg was van 2002 tot 2013 burgemeester van New York. In het verleden overwoog hij vaker zich kandidaat te stellen, maar zag daar altijd vanaf omdat hij vreesde geen reële kans te maken. Hij had minimaal een miljard dollar hebben willen besteden aan zijn campagne.

De voormalig burgemeester gaat de concurrentie aan met zestien Democraten die nog over zijn om dé presidentskandidaat van hun partij te worden. Oud-vicepresident Joe Biden (77) geldt momenteel als de favoriet. De 70-jarige Elizabeth Warren, senator voor de staat Massachusetts, is echter bezig met een inhaalslag in de peilingen.

Ook onder anderen Bernie Sanders (78), die in de voorverkiezingen van 2016 verloor van Hillary Clinton, is een uitdager.

Bloomberg bood excuses aan voor racistisch politiebeleid

Vorige week was Bloomberg nog in het nieuws, om zijn excuses aan te bieden voor een racistisch politiebeleid in New York. Hij zei dat het in 2013 verboden zogeheten stop-and-frisk program fout was. De methode zorgde voor veel kritiek en was gericht op het fouilleren van mensen. Uiteindelijk werd duidelijk dat zwarte of Latijns-Amerikaanse mensen met de methode te maken kregen.

Hij gaf aan eerder niet gezien te hebben hoe groot de impact van het stop-and-frisk program was op de Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse gemeenschappen in New York. "Ik was volledig gericht op het redden van levens, maar zoals we weten, zijn goede bedoelingen niet goed genoeg."

Onder leiding van Bloomberg ging het aantal mensen dat werd staande gehouden in New York fors omhoog. In 2011 was er een piek in het aantal; toen werden maar liefst 648.000 mensen staande gehouden.