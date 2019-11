In het zuidoosten van Frankrijk zijn dit weekend bij overstromingen twee mensen omgekomen, melden diverse Franse media op basis van autoriteiten. De overstromingen zijn het gevolg van zware regenval die de regio sinds vrijdag teistert.

Het eerste slachtoffer werd gevonden vlak bij de badplaats Fréjus, in de buurt van de plek waar zaterdag een reddingsboot omsloeg met drie brandweerlieden en drie burgers aan boord. Sindsdien was een van de burgers vermist.

Het andere slachtoffer is aangetroffen in een auto, in de iets westelijker gelegen plaats Cabasse. Eerder was al duidelijk dat er twee vermisten waren. Of de twee overledenen de vermiste mensen zijn, is niet duidelijk. Tevens zijn twee mensen gewond geraakt.

Recordhoeveelheid neerslag gevallen

De afgelopen dagen viel in sommige gebieden een hoeveelheid neerslag die normaal gesproken in twee tot drie maanden valt. Het waterpeil in de rivier Argens steeg daardoor zeven meter. Diverse woningen en restaurants kwamen onder water te staan. Momenteel is er nog altijd geen elektriciteit in duizenden huizen.

De hinder voor het verkeer neemt af. Op snelweg A8 kan weer gereden worden. Maar veel secundaire wegen zijn nog altijd onbegaanbaar. Het treinverkeer tussen diverse grote steden in het zuidoosten van het land is hervat.

Noodsituatie afgeschaald naar code oranje

Inmiddels is de code rood niet langer van kracht in de regio’s Var en Alpes-Maritimes. Weliswaar regent het nog altijd, maar minder zwaar dan de afgelopen dagen. Het nationale weerinstituut Météo France heeft de situatie afgeschaald naar code oranje.

Elders in het land is de weersituatie juist opgeschaald. Het gaat om de regio Puy-de-Dôme, in het Centraal-Massief, waar code oranje van kracht is tot minimaal 16.00 uur zondag. Dit omdat er kans is op overstromingen. Ook voor de zuidelijke kustregio’s Gard en Bouches-du-Rhône geldt code oranje.