Bij een vliegtuigcrash in de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn zondagochtend minimaal 24 mensen omgekomen, melden reddingswerkers en regionale autoriteiten. Het toestel kwam terecht in een dichtbevolkt deel van de stad Goma, in het oosten van het land.

Het vliegtuig van de lokale luchtvaartmaatschappij Busy Bee was net opgestegen van het vliegveld in Goma en was onderweg naar de ongeveer 250 kilometer noordelijker gelegen stad Beni.

Een anonieme medewerker van Busy Bee zei dat het toestel, van het type Dornier 228-200, zestien passagiers en twee bemanningsleden aan boord had. Dit is niet bevestigd door officiële bronnen.

Het is op dit moment nog onduidelijk of onder de inzittenden van het vliegtuig overlevenden zijn. Ook is nog onbekend hoeveel slachtoffers zijn gevallen onder de omwonenden.

Congolese vliegtuigen mogen niet landen in EU

Vliegtuigongelukken komen relatief vaak voor in DRC door minder hoge veiligheidsstandaarden en slecht onderhoud. Alle Congolese vliegtuigmaatschappijen, inclusief Busy Bee, mogen niet landen op vliegvelden in de Europese Unie.

In oktober stortte een ander vliegtuig neer dat ook was vetrokken vanaf het vliegveld in Goma. Alle acht inzittenden kwamen om het leven.