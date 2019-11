Bij de districtsverkiezingen in Hongkong waren zondag rond het middaguur (lokale tijd) al meer mensen naar de stembus gegaan dan in totaal bij de vorige verkiezingen in 2015. De verkiezingen zijn een graadmeter voor de populariteit van Carrie Lam, de hoogste bestuurder in Hongkong, waar al maanden wordt geprotesteerd tegen haar beleid.

Uit overheidsdata blijkt dat rond 15.30 uur plaatselijke tijd al meer dan 1,9 miljoen mensen hun stem hadden uitgebracht, wat neerkomt op 47 procent van de stemgerechtigden. Bij de vorige verkiezingen gingen in totaal 1,47 miljoen Hongkongers naar de stembus.

Veel stemgerechtigden zouden bang zijn dat stembussen vroeg gesloten worden als de protesten oplaaien. Bij de protesten van de voorbije maanden was geregeld sprake van geweld.

Eerste uitslag rond middernacht

Rond middernacht (Hongkongse tijd) worden de eerste uitslagen verwacht. De demonstranten hopen dat de verkiezingsuitslag duidelijk aantoont dat inwoners van de stad minder bemoeienis vanuit Peking willen.

De door China gesteunde Lam beloofde tijdens het uitbrengen van haar stem dat de overheid "beter zal luisteren" naar de standpunten van de vertegenwoordigers van de verschillende districten.

Niet terugvallen in chaotische situatie

Ze voegde eraan toe: "Ik hoop dat de stabiliteit en rust van vandaag er niet alleen op verkiezingsdag is, maar dat het ook aantoont dat Hongkong niet wil terugvallen in een chaotische situatie", aldus Lam.

Door de anti-Chinese protesten moesten op sommige dagen overheidsgebouwen, bedrijven en scholen gesloten worden. De politie zette toen traangas, rubberen kogels en waterkanonnen in als antwoord op demonstranten die benzinebommen en stenen gooiden en soms zelfs pijlen en bogen gebruikten.

Bij de verkiezingen van zondag kunnen de stemgerechtigden kiezen uit 1.104 kandidaten, die een van de 452 zetels kunnen bemachtigen. Het merendeel van deze zetels is nu in handen van politici die Peking gunstig gezind zijn.