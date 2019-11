De Nederlandse arts die in Sierra Leone de zeldzame lassakoorts opliep, is zaterdagavond overleden in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer.

De arts is vorige week gerepatrieerd en in strikte isolatie opgenomen in het LUMC. Volgens de stichting Masanga Nederland zou de arts werkzaam zijn geweest bij het ziekenhuis Masanga in Sierra Leone.

Bruins meldt dat een tweede Nederlandse arts die in het Afrikaanse land werkzaam was ook met het lassavirus is besmet. Deze arts is zaterdag gerepatrieerd en direct na aankomst op Schiphol met een speciale ambulance overgebracht naar het Calamiteitenhospitaal in het UMC Utrecht (UMCU). Waarschijnlijk hebben beide artsen de ziekte opgelopen tijdens een medische behandeling.

De tweede arts is niet naar het ziekenhuis in Leiden gebracht, omdat de veiligheidsmaatregelen voor de eerdere patiënt in het LUMC een groot beslag legden op de beschikbare capaciteit.

Andere artsen ook gerepatrieerd

In het betreffende ziekenhuis in Sierra Leone werken nog enkele andere Nederlandse zorgverleners. Zij zouden contact hebben gehad met de twee besmette artsen en ook worden gerepatrieerd. Hun werk in het ziekenhuis wordt overgenomen door andere artsen.

Lassakoorts kan dodelijk zijn. In Afrika komt de ziekte relatief veel voor, maar in Nederland is het zeer zeldzaam. Er is geen vaccin tegen het virus.