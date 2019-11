Het Boliviaanse parlement heeft zaterdag unaniem voor nieuwe verkiezingen gestemd. Deelname van de verdreven oud-president Evo Morales is hierbij uitgesloten.

Het land verkeert al weken in een politieke crisis vanwege massale protesten tegen de regering. Tot nu toe zijn daar zeker 32 mensen bij omgekomen.

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting zondag definitief gemaakt door interim-president Jeanine Áñez. De vorige verkiezingen, waarbij Morales vermoedelijk fraude heeft gepleegd, zijn ongeldig verklaard. Tot nu toe is er nog geen datum voor een volgende stembusgang vastgesteld .

Het parlement bekrachtigt met de stemming volmondig een deal over nieuwe verkiezingen, die de interim-regering en de partij van Morales vorige week hebben gesloten.

Áñez verwierp zaterdag ook een voorstel voor een wet die Morales zou beschermen tegen vervolging voor mogelijke misdaden die tijdens zijn presidentschap zijn gepleegd. De interim-regering beschuldigde Morales vrijdag van terrorisme en opruiing. Hij zou de toevoer van voedsel naar bepaalde steden geblokkeerd hebben.

Bolivianen gaan al weken in groten getale de straat op en beschuldigen Morales onder meer van verkiezingsfraude. Uiteindelijk trad Morales af en vluchtte hij naar Mexico. De oud-president was veertien jaar lang aan de macht in het land. Vanuit Mexico sprak hij van een staatsgreep.