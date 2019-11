In een deel van de Zuid-Franse regio Côte d'Azur is voor het eerst code rood afgegeven vanwege overstromingen. In de laatste twee dagen viel daar evenveel regen als normaal gesproken in twee tot drie maanden valt, aldus Le Parisien. Het noodweer leidde al tot diverse gewonden en vermisten.

Naar verwachting worden de overstromingen nog heviger, aangezien in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een actief buienfront over de Côte d'Azur trekt.

De departementen Var en Alpes-Maritimes lijken het zwaarst te zijn getroffen. Honderden huizen kwamen blank te staan en vierduizend huishoudens zitten zonder elektriciteit, schrijft Le Monde.

Twee mensen worden vermist. Voor het leven van zeker een van hen wordt gevreesd. De vrouw zat op een reddingsboot, maar de boot kapseisde. Daarna is zij niet meer boven water gezien, aldus persbureau AFP. De tweede vermiste is een 77-jarige man.

Ook zijn er enkele gewonden gevallen. Een 78-jarige man moest gered worden nadat hij bekneld was geraakt onder een gevallen boom, midden in een modderstroom. Elders raakte een vrouw ernstig gewond nadat zij door een golf het water in werd gesleurd.

Honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd

Uit voorzorg zijn honderden mensen geëvacueerd uit badplaatsen Hyères en Fréjus. Daarnaast ondervinden forensen hevige hinder van het noodweer. Zo is een belangrijke autosnelweg langs de kust gesloten, reden er slechts sporadisch treinen en moesten veel vluchten op de internationale luchthaven van Nice geschrapt worden.

De Franse overheid heeft zestienhonderd brandweerlieden ingezet om inwoners in de regio te helpen.