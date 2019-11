In tientallen Franse steden namen mensen zaterdag deel aan protestmarsen tegen huiselijk geweld. De actie richtte zich vooral op de vrouwelijke slachtoffers ervan. De demonstranten eisen dat de regering met plannen komt voor het bestrijden van het geweld.

Door het hele land werden ongeveer dertig marsen georganiseerd door de actiegroep #NousToutes (wij allemaal), waaraan in totaal zo'n 150.000 mensen meededen. In Parijs waren bijna vijftigduizend mensen op de been. Veel van de demonstranten droegen paarse borden met namen en foto's van slachtoffers.

Elk jaar worden er in Frankrijk meer dan honderd vrouwen gedood door hun (ex-)partners, aldus persbureau AFP. Daarnaast werden in 2018 minstens 94.000 vrouwen slachtoffer van verkrachting of poging daartoe en leidden mishandeling en seksueel geweld binnen een relatie tot zeker 213.000 slachtoffers.

In vergelijking met andere West-Europese landen ligt het aantal slachtoffers in Frankrijk hoog. De demonstranten vinden dat de regering te weinig doet aan het voorkomen van het geweld.

Franse regering kondigt maandag actieplan aan tegen huiselijk geweld

De regering van president Emmanuel Macron presenteert maandag een actieplan voor de bestrijding van huiselijk geweld.

In september werden al een aantal noodmaatregelen aangekondigd, waaronder het openen van duizend opvanglocaties in 2020. Ook zal een inspectie vierhonderd politiebureaus controleren hoe aangiftes van vrouwen worden behandeld.

Daarnaast zal vijf miljoen euro worden geïnvesteerd in de strijd tegen huiselijk geweld, wordt de procedure voor het doen van aangifte vereenvoudigd en moeten vrouwen die slachtoffer zijn geworden betere bescherming krijgen.