In het zuidwesten van Colombia zijn vrijdag drie agenten omgekomen en tien andere gewond geraakt bij een bomaanslag op een politiebureau. In het land is het al dagen onrustig.

De aanslag vond plaats nadat honderdduizenden Colombianen donderdag en vrijdag tegen de regering van president Iván Duque demonstreerden. Daarbij vonden ook sporadisch plunderingen plaats.

Santander de Quilichao, de locatie van bomaanslag, staat bekend als een centrum voor drugshandel. Niemand heeft de aanval tot nu toe opgeëist.

In Colombia is het al dagen onrustig. Donderdag kwamen drie mensen om het leven tijdens grootscheepse protesten. 250.000 betogers gingen de straat op in het kader van een landelijke staking.

Avondklok genegeerd door demonstranten

In de hoofdstad Bogota stelden autoriteiten vrijdag een avondklok in, maar deze werd massaal genegeerd door duizenden demonstranten.

De demonstranten uiten hun onvrede over een omstreden pensioenmaatregel die de regering zou hebben willen aankondigen. Ook zijn ze boos dat de overheid een historische vredesdeal met rebellenbeweging FARC uit 2016 niet zou hebben nageleefd.

Onderzoeken naar wangedrag oproerpolitie

Demonstraties in het Zuid-Amerikaanse land verliepen tot nu toe over het algemeen vredig, al lopen er elf onderzoeken naar vermeend wangedrag van de oproerpolitie. Op sociale media doken beelden op van een betoger die in het gezicht geschopt wordt door de politie.

In januari van dit jaar overleden 21 politieagenten bij een bomaanslag op een politieacademie in het zuiden van Bogota. De aanval werd opgeëist door de radicaal-linkse rebellenbeweging ELN.

De demonstraties in Colombia vinden plaats in een periode vol protest in de rest van het Zuid-Amerikaanse continent; zo zijn er marsen tegen bezuinigingen in Chili, betogingen vanwege beschuldigingen van verkiezingsfraude in Bolivia en oplopende spanningen in Ecuador en Nicaragua.