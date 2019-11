Een voormalig officier van de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) is vrijdag veroordeeld tot negentien jaar celstraf omdat hij had gespioneerd voor China. Het is al derde medewerker van Amerikaanse inlichtingendiensten die in het afgelopen half jaar voor een dergelijk vergrijp een jarenlange celstraf opgelegd krijgt.

Medio mei werd de voormalig hoofdofficier van de CIA, Kevin Patrick Mallory tot twintig jaar cel veroordeeld. Eind september kreeg Ron Rockwell Hansen, die actief was bij de Amerikaanse Defence Intelligence Agency (DIA), te horen dat hij tien jaar de cel in moet. Beiden hadden vertrouwelijke informatie doorverkocht aan Chinese autoriteiten.

Vrijdag moest de 55-jarige Jerry Chuan Shing Lee voor de rechter verschijnen. Hij werd in mei opgepakt en bekende vrij snel daarna dat hij inderdaad Amerikaanse overheidsgeheimen had verkocht aan het Aziatische land.

Lee werd benaderd door Chinese autoriteiten voor info

Lee vertrok in 2007 bij de CIA, waarna hij naar Hongkong verhuisde. Drie jaar later zou hij zijn benaderd door Chinese autoriteiten die hem een grote som geld wilden betalen voor informatie die hij als CIA-officier had bemachtigd.

Hij zou zich "niet meer druk hoeven te maken" over de rest van zijn leven. Tussen 2010 en 2013 werden vervolgens meerdere malen honderdduizenden euro's op de bankrekening van Lee gestort.

FBI-agenten vonden boekje met gevoelige informatie in Hawaï

Toen Amerikaanse veiligheidsdiensten een hotelkamer in Hawaï doorzochten, waar Lee op dat moment verbleef, viel hij door de mand. FBI-agenten stuitten op een boekje met gevoelige informatie die de ex-inlichtingenofficier terwijl hij in dienst was had opgeschreven.

Namen van CIA-medewerkers, vergaderingslocaties, telefoonnummers en details over meerdere panden zouden door Lee zijn achtergehouden. "In plaats van de verantwoordelijkheid om nationale informatie niet openbaar te maken, verkocht Lee zijn land", klonk het in de rechtszaal.