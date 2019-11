Een recordaantal van 4,1 miljoen Hongkongers mag zondag naar de stembus om de achttien districtsraden opnieuw samen te stellen. Vanwege de aanhoudende onrust in de Chinese regio is er veel aandacht voor deze verkiezingen, die in gemoedelijke sfeer van start zijn gegaan.

Na enkele uren stonden er al honderden meters lange rijen voor enkele stembureau's.

De districtsverkiezingen zijn de enige volledig democratische verkiezingen in Hongkong. Er is dit jaar keuze uit 1.104 kandidaten, eveneens een recordaantal. Zij maken kans op een van de 452 zetels. De meeste behoren momenteel toe aan Peking-gezinde politici.

Slechts één persoon mocht van de autoriteiten niet meedoen als kandidaat: Joshua Wong. De prominente activist, die in 2014 als zeventienjarige de Paraplubeweging leidde, is uitgesloten omdat een organisatie waar hij deel van uitmaakt naar zelfbeschikking streeft.

De raden hebben maar beperkt invloed op het regeringsbeleid, omdat hun adviezen aan hoofdbestuurder Carrie Lam en haar ministers niet bindend zijn. De leden houden zich bezig met zaken als recycling en openbaar vervoer. Ook kunnen ze kleine, regionale projecten bekostigen.

Daarnaast hebben vijf districtsleden recht op een plek in het parlement, waarvan de helft van de zetels door de bevolking wordt verdeeld. Opvallend is dat de winnaar van de districtsverkiezingen 117 leden mag aanwijzen voor het 1.200-koppig comité dat elke vijf jaar de hoofdbestuurder kiest. Het pan-democratische kamp heeft nu zo'n driehonderd zetels in dit comité.

Extra beveiliging rondom de verkiezingen

De autoriteiten hebben vanwege de aanhoudende onrust besloten stemlokalen extra te beveiligen. Ook hebben ze de demonstranten opgeroepen de stembusgang, die elke vier jaar plaatsvindt, niet te hinderen. Uit voorzorg zijn meerdere stemlokalen, bijvoorbeeld bij universiteiten, naar andere locaties verplaatst.

In aanloop naar de verkiezingen werden enkele kandidaten aangevallen. Zo werd een tegenstander van de protesten neergestoken en een prodemocratisch districtslid gebeten. De afgelopen week stond vooral in het teken van de bezetting van de Polytechnic University (PolyU) door demonstranten.

Een van de eisen van de demonstranten is universeel stemrecht. Ze willen alle leden van het parlement én de hoofdbestuurder direct kiezen. Jonge Hongkongers probeerden dit in 2014 tevergeefs via massale protesten te bereiken door het financiële centrum enkele maanden plat te leggen.