De Iraakse sjiitische voorman ayatollah Ali al-Sistani heeft vrijdag de regering opgeroepen snel hervormingen door te voeren, omdat dat volgens hem de enige manier is om een einde te maken aan de dodelijke demonstraties van de afgelopen weken.

Bij demonstraties tegen de Iraakse regering zijn sinds begin oktober al 330 mensen om het leven gekomen. Het zijn de grootste demonstraties in het land sinds de afzetting van Saddam Hussein in 2003. De demonstranten zetten zich in tegen armoede en de slechte gezondheidszorg en onderwijs in het land.

Volgens ayatollah Ali al-Sistani, die zich zelden met politieke kwesties bemoeit, hebben de demonstranten legitieme eisen en moeten deze zeker niet met geweld door de regering worden beantwoord. Hij roept de regering op zich te haasten met nieuwe wetgeving.

Irakese veiligheidstroepen openden vrijdag het vuur en zetten traangasgranaten in bij demonstranten die een brug in de hoofdstad Bagdad hadden bezet. Daarbij zijn 61 mensen gewond geraakt en 4 overleden. Twee van hen overleden doordat ze een traangasgranaat tegen hun hoofd kregen.