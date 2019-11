Het Hongkongse verbod op het dragen van gezichtsbedekking geldt de komende week toch wel, zo heeft het hooggerechtshof vrijdag bepaald. Dit is in afwachting van het beroep dat de regering heeft aangespannen tegen een eerder vonnis van het hof, waarin staat dat het zogeheten maskerverbod onwettig is.

Het omstreden verbod werd in oktober ingesteld door de Hongkongse hoofdbestuurder Carrie Lam. Ze hoopte met deze maatregel een einde te maken aan de onrust in de regio, maar het verbod werd massaal genegeerd door demonstranten.

Begin deze week oordeelde het hooggerechtshof dat het verbod in strijd is met de Basic Law, een soort minigrondwet. Het nieuws werd door de demonstranten, die al sinds juni actievoeren voor minder bemoeienis vanuit Peking en meer democratie, positief ontvangen.

De meeste demonstranten dragen mondkapjes, gasmakers en andere gezichtsbedekking. Op deze manier proberen ze anoniem te blijven en zichzelf ook te beschermen bij eventuele botsingen met de politie, bijvoorbeeld wanneer er traangas ingezet wordt.

Kort nadat Lam het verbod had ingesteld, ontstonden door felle protesten op meerdere plekken chaotische taferelen. Het openbaar vervoer kwam de eerstvolgende dagen zelfs plat te liggen.

Hevige gevechten bij universiteiten

De afgelopen tijd waren er bij verschillende universiteiten hevige gevechten tussen demonstranten en agenten, nadat er veel ophef ontstond over de dood van een 22-jarige student bij een demonstratie. Als gevolg hiervan hebben veel universiteiten de resterende lessen in dit kalenderjaar geschrapt.

Demonstranten hebben maandag de Polytechnic University (PolyU) bezet. In eerste instantie ging om meer dan duizend personen, maar inmiddels is de groep flink gekrompen. In het door de politie omsingelde pand zitten naar schatting nog dertig demonstranten. De rest is gevlucht of heeft zich overgegeven.

De situatie in Hongkong is sinds woensdag weer relatief rustig. Het lijkt erop dat de districtsverkiezingen van aanstaande zondag kunnen doorgaan. Leider Lam kan tot 24 uur voor de stembusgang besluiten om de verkiezingen op te schorten.

Een recordaantal van 4,1 miljoen Hongkongers kiest dit weekend nieuwe leden voor de achttien districten. Zij kunnen kiezen uit 1.104 kandidaten, eveneens een recordaantal. Er zijn in totaal 452 zetels te vergeven.