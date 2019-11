De Britse politie heeft vrijdag bekendgemaakt dat er opnieuw een man uit Noord-Ierland is aangehouden in de zaak die draait om de 39 doden die werden aangetroffen in een gekoelde vrachtwagen in Engeland. Hij werd gearresteerd op een snelweg nabij Londen.

De 23-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij mensensmokkel en onwettige immigratie.

Eerder deze maand werd Maurice R., een Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur, door de Britse politie gearresteerd. Hij is onder meer aangeklaagd voor 39 pogingen tot doodslag.

Een tweede man wordt door de Britse politie voor dezelfde overtredingen verdacht. Hij zit op dit moment in Dublin en Londen wil dat hij wordt uitgeleverd. De Britse politie is daarnaast ook nog op zoek naar twee broers uit Noord-Ierland.

De politie in Vietnam heeft tien mensen gearresteerd in verband met de doden.

Trailer kwam vanuit Belgische Zeebrugge

De vrachtwagen werd in de nacht van 23 op 24 oktober gevonden in de Britse plaats Grays, nabij de haven van Purfleet. Alle 39 mensen werden dood aangetroffen door de hulpdiensten.

De burgemeester van Zeebrugge, waar de vrachtwagen vandaan kwam, vermoedt dat de personen al voor de aankomst in de Belgische kustplaats overleden waren. Vanwege de veiligheidsmaatregelen lijkt het hem onwaarschijnlijk dat de groep bij de haven de trailer is ingeklommen.