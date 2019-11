In hoger beroep heeft het hooggerechtshof van Maleisië een eerdere uitspraak van de rechter vernietigd, waarin werd geoordeeld dat model Ivana Smit niet is omgekomen door moord. Het onderzoek naar de doodsoorzaak moet nu worden heropend, meldt advocaat Sébas Diekstra aan NU.nl.

Volgens de rechter die in het hoger beroep het oordeel velde, is de dood van de achttienjarige Smit het gevolg van "handelen van derden".

Smit werd in december 2017 dood gevonden in de Maleisische hoofdstad, na een val van een appartementencomplex.

In maart werd door een rechter bepaald dat Smit niet was omgekomen door het handelen van derden. De nabestaanden gingen tegen deze uitspraak in hoger beroep.

De nabestaanden van Smit zijn ervan overtuigd dat het echtpaar Alexander en Luna Johnson iets te maken heeft met haar dood. De jonge vrouw viel van hun balkon van de twintigste verdieping, nadat ze samen hadden gefeest. Ze kwam veertien etages lager op een ander balkon terecht.