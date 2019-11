Nederlandse en Australische agenten hebben een grootschalig drugssmokkelnetwerk tussen beide landen opgerold. Tijdens operatie 'Panazonium' zijn elf mensen opgepakt, waaronder twee Nederlanders.

Zij zouden aan roer hebben gestaan van de organisatie. Een van hen, een 58-jarige man, is in België opgepakt en wordt overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten.

Agenten deden in augustus invallen op meer dan vijftien locaties binnen Nederland en nog eens vijf plaatsen in België. Ruim 850 kilo MDMA-poeder en 550 liter MDMA-olie werd daarbij in beslag genomen.

Volgens de Australische Federale Politie (AFP) moest de lading drugs vanuit de Rotterdamse haven naar de andere kant van de wereld worden verscheept, waar vervolgens meer dan vijftien miljoen xtc-pillen op de markt zouden verschijnen. Die hebben volgens het korps een straatwaarde van 301 miljoen Australische dollar (omgerekend 185 miljoen euro).

Organisatie had omzet van honderden miljoenen euro's per jaar

Het hoofd van de landelijk recherche in Nederland Andy Kraag benadrukt in een verklaring dat de organisatie medeverantwoordelijk was voor de wereldwijde drugshandel, die jaarlijks honderden miljoenen euro's omzet.

In gesprek met de NOS vertelt Kraag dat de samenwerking wordt voortgezet om de drugssmokkel van Nederland naar Australië te bestrijden. "We gaan informatie met elkaar delen over bijvoorbeeld mogelijke smokkelroutes, handlangers en sleutelfiguren. Voorheen was dat niet mogelijk."