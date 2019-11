De hoogstgeplaatste Republikein in het comité, Devin Nunes, spreekt zijn openingsverklaring uit. Die bevat een opsomming van Republikeinse verdedigingspunten die we in de afgelopen weken tijdens elke hoorzitting van hem hebben gehoord. Nunes stelt onder meer dat de regering-Trump Oekraïne van veel meer militaire steun heeft voorzien dan die van zijn voorganger Barack Obama.



"Dankzij de inzet van Javelin-antitankraketten", zegt Nunes. Hij vermeldt daar niet bij dat het de Oekraïeners niet is toegestaan die raketten in te zetten in de strijd tegen pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Oekraïense soldaten bouwen 'nep-Javelins' aan het front, om de indruk te wekken dat de wapens toch inzetbaar zijn, melden verschillende media.



Nunes heeft het ook weer over de samenzweringstheorie dat Oekraïne met de Democraten samenwerkte om de presidentscampagne van Trump te saboteren. "Ze werden betrapt", zegt Nunes over de Democraten. Het is het opmerken waard dat daar nooit bewijzen voor zijn geleverd. Alle getuigen die tot nu toe voorbij zijn gekomen - onder wie Oekraïne-gezant Kurt Volker en Fiona Hills kortstondige opvolger bij de Nationale Veiligheidsraad, Timothy Morrison - hebben gezegd dat die theorie niet op waarheid is gebaseerd.



Geheel naar verwachting, hekelt Nunes het Democratische besluit dat de klokkenluider, wiens klacht over het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky op 25 juli de directe aanleiding voor deze procedure vormde, niet hoeft te komen getuigen. Ook dat is een vast deel van de Republikeinse strategie.