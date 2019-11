De leider van de Britse Labour-partij, Jeremy Corbyn, heeft donderdag het verkiezingsmanifest van zijn partij onthuld. Daarin worden onder meer plannen voor loonsverhogingen voor de publieke sector, hogere belastingen voor bedrijven en nationalisatie van de infrastructuur gepresenteerd.

In de Engelse stad Birmingham onthulde Corbyn ook zijn plannen voor "een groene industriële revolutie", waarmee Labour een miljoen banen wil creëren door de industrie, energie, landbouw, gebouwen en het transport in het Verenigd Koninkrijk te verduurzamen.

Labours "groene revolutie" en andere plannen, zoals het afschaffen van collegegeld en verkorten van de werkweek, zijn bij elkaar begroot op 82,9 miljard pond (96,9 miljard euro) aan extra uitgaven.

Met deze nieuw plannen hoopt Labour jonge progressieve kiezers weg te trekken bij Liberal Democrats, een andere en kleinere oppositiepartij die nu bekendstaat als de 'groene partij'.

Labour staat in de peilingen op dit moment nog fors achter op de Conservatieve Partij. Premier en leider van de Conservatieven Boris Johnson beticht Corbyn ervan geen standpunt in te nemen over de Brexit.

Wie wint, bepaalt Brexit

De uitkomst van de verkiezingen van 12 december bepaalt ook welke partij de Brexit-onderhandelingen met de Europese Unie zal leiden en hoe die Brexit zal verlopen.

De Conservatieven houden graag vast aan de huidige Brexit-deal en willen zo snel mogelijk uit de Europese Unie vertrekken. Labour wil echter een nieuw Brexit-akkoord en een tweede bindend referendum over de Britse uittreding uit de EU.

Zowel Labour als de Conservatieve Partij heeft er daarom extra baat bij om deze verkiezingen te winnen. Beide partijen strooien daarom in hun partijprogramma's met geld voor de publieke sector om zo kiezers aan hun kant te krijgen.

Bij het eerste televisiedebat tussen Corbyn en Johnson, dinsdagavond, was er geen duidelijke winnaar.