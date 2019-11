Iran heeft donderdag de internetverbinding in meerdere provincies en de hoofdstad Teheran hersteld, melden lokale media en bewoners. De regering had het internet enkele dagen afgesloten als reactie op het uitbreken van protesten.

De lokale politie meldt op de staatstelevisie dat de rust in het land is teruggekeerd. Volgens de nationale veiligheidsraad van Iran, die de blokkade in gang zette, hebben acht van de 31 provincies en delen van de hoofdstad sinds enkele uren weer toegang tot het internet.

De protesten braken vorige week uit als een reactie op het besluit van de regering om de brandstofprijzen te verhogen. Demonstranten eisten dat de politieke leiders in Iran zouden aftreden.

Volgens Amnesty International zijn meer dan honderd demonstranten om het leven gebracht door veiligheidstroepen. De Iraanse overheid zegt dat deze cijfers onbetrouwbaar zijn. Wel melden de autoriteiten meerdere doden, onder wie leden van de politie.

Door de internetblokkade kwam er dagenlang weinig informatie over de protesten naar buiten; ook nauwelijks via sociale media. Media waren hierdoor overgeleverd aan berichtgeving van de Iraanse autoriteiten.