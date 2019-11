Met een crowdfundingactie is wereldwijd meer dan een miljoen Australische dollar (614.000 euro) opgehaald voor koala's die getroffen zijn door de verwoestende bosbranden in Australië.

Het opgehaalde geld gaat naar een koalaziekenhuis in Port Macquarie, een stad in de Australische staat South East Wales. Door de bosbranden zijn in de zuidoostelijke staten van het land inmiddels honderden koala's omgekomen.

In eerste instantie wilde het ziekenhuis geld inzamelen om automatische drinkwaterstations te kunnen ontwikkelen. Deze worden in de door bosbranden vernietigde gebieden geplaatst om koala's en andere wilde dieren van water te voorzien.

Het ziekenhuis heeft echter zoveel donaties binnengekregen dat er van het geld nu ook een nieuw fokprogramma kan worden opgezet.

Noodtoestand afgekondigd in twee staten

In de staten New South Wales als Queensland werd vorige week de noodtoestand afgekondigd. De brandweer verwacht nog weken nodig te hebben om de situatie onder controle te krijgen. Hiervoor is regen nodig, maar er is juist een drogere periode op komst.

Bosbranden zijn geen ongewoon verschijnsel in Australië, maar door een bijzonder droge winter ziet het land meer branden dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. De brandweer denkt dat de branden nog kunnen toenemen in de Australische zomermaanden december, januari en februari.

Veel burgers van Sydney eisen dat de overheid de klimaatveranderingen serieus neemt en investeert in preventie om dergelijke natuurbranden te voorkomen. De federale overheid van Australië meent dat de vlammenzeeën niets te maken hebben met klimaatverandering, tot grote woede van de burgemeesters van steden die bedreigd worden door het vuur.

Deze maand zijn minstens vier mensen omgekomen door de bosbranden en meer dan vierhonderd huizen zijn in de as gelegd.