De Britse prins Andrew, de hertog van York, stopt per direct met zijn openbare taken als gevolg van de beschuldiging dat hij seks zou hebben gehad met een tiener twintig jaar geleden. Dat stelt hij woensdag in een verklaring. De prins was bevriend met de voor seksueel wangedrag veroordeelde multimiljonair Jeffrey Epstein.

In een verklaring zegt Andrew dat 'omstandigheden door mijn voormalige banden met Epstein' het werk van zijn familie en de organisaties die hij steunt verstoren. Hierdoor heeft hij koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk gevraagd of hij zijn publieke taken voorlopig neer mag leggen.

Naast de aankondiging dat hij zijn taken neerlegt, zegt de prins en hertog dat hij openstaat om met de 'gepaste' wethandhavingsinstanties samen te werken voor de onderzoeken naar het gedrag van Epstein.

"Ik heb nog altijd onmiskenbaar spijt van mijn slecht ingeschatte verband met Jeffrey Epstein. Zijn zelfdoding heeft veel onbeantwoorde vragen nagelaten, vooral voor zijn slachtoffers, en ik leef mee met iedereen die hierdoor is getroffen en die zoekt naar afsluiting", aldus Andrew in de verklaring.

'Minderjarige meerdere malen gedwongen tot seks met Andrew'

Virginia Giuffre, een van de slachtoffers van de voor seksueel wangedrag veroordeelde multimiljonair Epstein, heeft in 2015 tijdens de civiele zaak tegen Epstein verklaard dat ze tussen 1999 en 2002 diverse keren werd gedwongen tot seks met prins Andrew. Destijds was ze minderjarig.

Volgens Giuffre ontmoette ze Andrew in een Londense nachtclub waar hij al zwetend aan het dansen was voordat ze seks hadden. Andrew ontkent dit, omdat hij destijds door een medische aandoening niet kon zweten. Die aandoening was het gevolg van adrenaline tijdens de Falklandoorlog.

Ook zou de ontmoeting niet mogelijk zijn geweest, omdat hij ie avond thuis met zijn familie was nadat hij zijn dochter naar een pizzarestaurant had gebracht. Een foto van Andrew met Giuffre uit 2001 zou zijn bewerkt, aldus de prins.

Andrew stelde familie teleur met overnachting bij Epstein

Andrew heeft nog eens overnacht bij Epstein in New York, nadat de miljonair in 2007 was veroordeeld voor prostitueebezoek. De prins zei hierover dat het vooral een handige logeerplek was en dat het volgens zijn inschatting "eervol" was.

In een interview met de BBC van vrijdag erkende de prins dat hij door deze overnachting zijn familie heeft teleurgesteld en dat dit gedrag 'onbetamelijk' is voor een lid van de Britse koninklijke familie.

De prins bezocht Epstein nogmaals in 2010, naar eigen zeggen "om de vriendschap te beëindigen". Hij verbleef toen meerdere malen bij de miljonair, die toen al geregistreerd was als zedendelinquent.