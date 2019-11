De chef-staf van vicepresident Mike Pence ontkent dat Pence in Warschau met Sondland sprak, zoals de ambassadeur heeft verklaard.



"De vicepresident heeft nooit een gesprek gehad met Gordon Sondland over het onderzoeken van de Bidens, Burisma of de voorwaardelijke vrijgave van financiële hulp aan Oekraïne op basis van mogelijke onderzoeken. Ambassadeur Gordon Sondland is nooit alleen geweest met vicepresident Pence tijdens de trip naar Polen op 1 september. Deze vermeende discussie die ambassadeur Sondland zich herinnert heeft nooit plaatsgevonden."



"Meerdere getuigen hebben onder ede verklaard dat vicepresident Pence nooit begon over Hunter Biden, de voormalige vicepresident Joe Biden, Crowdstrike, Burisma of onderzoeken in welk gesprek dan ook met Oekraïners of president Zelensky, voor, tijdens of na de ontmoeting op 1 september."



Sondland zei vandaag dat hij zijn zorgen over het bevriezen van de militaire hulp in samenhang met de door Trump gewenste onderzoeken besprak met Pence.