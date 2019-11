Hallo, welkom bij dit liveblog over de publieke hoorzittingen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik houd je vandaag op de hoogte van de ontwikkelingen rond het afzettingsonderzoek naar president Donald Trump.



Er staan vandaag twee hoorzittingen op het programma. Wij volgen die van Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de EU. De zitting begint rond 15.00 uur (Nederlandse tijd).



De getuigenis van Sondland is belangrijk. Hij is de enige getuige tot nu toe die direct contact met president Trump had over diens wensen met betrekking tot Oekraïne. Bovendien heeft hij als enige getuige bevestigd dat het vrijgeven van 391 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne afhankelijk werd gemaakt van een aankondiging van onderzoek naar Trumps politieke rivalen.



Heb je een vraag? Stuur die naar redactie@nu.nl. Wellicht komt het antwoord dan in het blog voorbij.