Welke tegenstrijdigheden in Sondlands verklaring zullen onderzoekers willen ophelderen?



In zijn eerste verklaring vertelde Sondland vorige maand aan de onderzoekers dat hij geen verband zag tussen de onderzoeken waar Trump Oekraïne om vroeg en een bedrag van 391 miljoen dollar aan militaire hulp, dat door het Congres was goedgekeurd, maar door het Witte Huis werd bevroren. Twee weken later stelde hij die verklaring bij, nadat andere getuigen zijn woorden in twijfel hadden getrokken, en omschreef hij een interactie tussen hem en de regering van de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky. "Ik zei dat de hervatting van Amerikaanse hulp waarschijnlijk niet zou plaatsvinden, totdat Oekraïne de publiekelijke anticorruptie-verklaring aflegde die we al vele weken hadden besproken."



Een ander punt waarop de verklaring van Sondland niet strookt met die van anderen, betreft een telefoongesprek dat hij met Trump had in een restaurant in Kiev. Dat vond plaats op 26 juli, een dag na het omstreden telefoongesprek tussen Trump en Zelensky. Een diplomaat van de Amerikaanse ambassade, David Holmes, zat bij Sondland aan tafel en kon meeluisteren. "President Zelensky loves your ass", zou Sondland de president hebben verteld - hij is gek op u. "Ik hoorde president Trump toen vragen: 'Gaat hij de onderzoeken doen?'", zei Holmes in zijn verklaring. "'Hij gaat het doen'", antwoordde Sondland. Hij voegde toe dat Zelensky alles zou doen wat Trump zou vragen. In Sondlands eigen verklaring rept hij niet over dit telefoongesprek.