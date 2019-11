Griekenland gaat de grootste migrantenkampen op drie afgelegen eilanden sluiten, melden de Griekse autoriteiten woensdag. De kampen worden vervangen door gesloten centra die de migrantenstroom beter kunnen verwerken.

Het gaat om migrantenkampen op Lesbos, Samos en Chios. De kampen op de Griekse eilanden zijn al maanden overvol. Hulporganisaties beklaagden zich al langer over de slechte leefomstandigheden op vijf Egeïsche eilanden.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR bevinden zich 36.400 asielzoekers en vluchtelingen in de overvolle kampen op de Griekse eilanden. Een van de kampen die moet sluiten, is kamp Moria op Lesbos. Met vijftienduizend migranten is dat het grootste migrantenkamp van Griekenland.

Griekenland heeft ongeveer 70.000 migranten opgenomen. Veel van de migranten zijn Syrische vluchtelingen die hun thuisland zijn ontvlucht vanwege de burgeroorlog. Er is momenteel een heropleving van het aantal migranten en vluchtelingen dat Griekenland dit jaar is binnengekomen.

Griekse regering belooft strenger vluchtelingenbeleid

De nieuwe, centrumrechtse regering van Griekenland heeft beloofd harder op te treden tegen de vluchtelingenproblematiek. In de gesloten centra kan de stroom van nieuw gearriveerde migranten en migranten die uitgezet worden beter verwerkt worden.

Migranten die niet worden uitgezet, worden naar het vasteland overgebracht. De Griekse autoriteiten willen voor het einde van het jaar twintigduizend migranten naar het vasteland verplaatsen.