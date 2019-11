De Maltese politie heeft woensdag een tweede verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de moordzaak van de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia, melden bronnen woensdag aan Reuters. Het zou gaan om de prominente zakenman Yorgen Fenech.

De arrestatie komt binnen 24 uur nadat de Maltese premier Joseph Muscat voor een presidentieel pardon pleitte voor een taxichauffeur die vorige week donderdag werd gearresteerd in de zaak. De man zou als tussenpersoon hebben gediend. Voorwaarde voor het pardon was dat hij zou vertellen wie volgens hem het brein achter de moord op Galizia is.

De journalist kwam op 16 oktober 2017 in de buurt van de hoofdstad Valletta om het leven door een autobom. Ze had kort daarvoor een schandaal onthuld uit de Panama Papers. Medewerkers van premier Muscat zouden buitenlandse brievenbusondernemingen hebben geëxploiteerd. De vrouw van Muscat zou hiervan geprofiteerd hebben als eigenaar van een bedrijf.

Acht maanden voor haar dood schreef Galizia in een blog over een geheim bedrijf in Dubai, genaamd 17 Black Limited. Volgens haar zou het bedrijf banden hebben met Maltese politici. Fenech zou volgens onderzoek van Reuters de eigenaar zijn van 17 Black Limited. De zakenman onderhield nauwe banden met leden van de Maltese regering.

In december 2017 werden er al drie personen opgepakt op verdenking van het uitvoeren van de moord, maar de lokale autoriteiten hebben nog niet kunnen vaststellen wie achter de moord zit.

Het incident leidde tot protesten op Malta, waarbij werd gepleit voor het einde van de corruptie in de politiek en bij de autoriteiten.