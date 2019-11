Kurt Volker, speciaal gezant voor Oekraïne, heeft dinsdag gezegd dat hij niet wist dat de Amerikaanse president Donald Trump het met Oekraïne over de familie Biden heeft gehad. Hij nuanceerde daarmee zijn eerder gegeven getuigenis.

Volker was dinsdag niet de enige getuige die gehoord werd in het afzettingsonderzoek naar Trump. Eerder op de dag sprak ook topadviseur voor Oekraïne in het Witte Huis, Alexander Vindman.

Tijdens de tweede hoorzitting van de dag was het de beurt aan Timothy Morrison, oud-directeur voor Europa en Rusland bij de Nationale Veiligheidsraad, en Kurt Volker, speciaal gezant voor Oekraïne. Deze twee getuigen werden op nadrukkelijk verzoek van de Republikeinen gehoord, maar hun verklaringen bevatten elementen die problematisch zijn voor Trump.

Volker was vorige maand de eerste getuige die achter gesloten deuren voor het inlichtingencomité verscheen. Dinsdag stelde hij de verklaring die hij daar gaf bij. "Ik heb veel dingen vernomen die ik niet wist op het moment van de gebeurtenissen", zei hij.

De diplomaat stelde onder meer dat hij pas later tot het besef kwam dat er een verband bestond tussen een door Trump gewenst onderzoek naar energiebedrijf Burisma en Joe Biden en diens zoon Hunter. "Ik werd niet op de hoogte gebracht van een verwijzing naar vicepresident Biden of zijn zoon door president Trump, totdat het transcript van het telefoongesprek werd vrijgegeven op 25 september 2019."

Hij zegt niet te hebben geweten dat Trump of anderen het met de Oekraïners over de Bidens hadden gehad. "Achteraf snap ik dat anderen het idee van een onderzoek naar mogelijke corruptie waarbij het Oekraïense bedrijf, Burisma, betrokken was, zagen als hetzelfde als een onderzoek naar oud-vicepresident Biden."

Lees meer in dit artikel over de eerdere hoorzittingen die dinsdag plaatsvonden.

'Giuliani gaf Trump negatief beeld van Oekraïne'

Volgens de diplomaat kreeg Trump van het ministerie van Buitenlandse Zaken positieve dingen te horen over de ontwikkelingen in Oekraïne en het nieuwe regime van Zelensky, terwijl Rudy Giuliani hem daar juist heel negatief over informeerde. "Ik heb gehoord dat er niks is veranderd", zou Trump tegen Volker hebben gezegd. "Praat maar met Rudy."

Een andere gebeurtenis waarover Volker zijn eerdere verklaring wilde nuanceren, was het bezoek van de Oekraïense delegatie op 10 juli. John Bolton, destijds nationale veiligheidsadviseur, zette die bijeenkomst stop toen EU-ambassadeur Gordon Sondland over de gewenste onderzoeken begon, zeggen Boltons oud-medewerkers Vindman en Fiona Hill, die donderdag zal getuigen. Volker maakte in zijn eerdere verklaring geen melding van dat incident. Hij zei het zich nu wel te herinneren.

'Niks verkeerd aan telefoongesprek'

De verklaring van oud-adviseur Tim Morrison sloot aan bij wat hij eerder achter gesloten deuren zei. Hij zegt niet te hebben gedacht dat er iets verkeerd was aan het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky, maar wel dat het gesprek een golf van politieke verontwaardiging kon veroorzaken in het gepolariseerde Washington.

Zowel Volker als Morrison veroordeelde de complottheorie dat niet Rusland, maar Oekraïne zich mengde in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Die theorie wordt onder meer verspreid door president Trump en zijn verdedigers.