De topadviseur voor Oekraïne in het Witte Huis, Alexander Vindman, heeft dinsdag een omstreden telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky "ongepast" genoemd. Hij werd meteen aangevallen door de getrouwen van de president.

Vindman was een van vier getuigen op een bewogen dag van hoorzittingen in het afzettingsonderzoek naar Trump.

Veel aandacht ging uit naar het telefoontje tussen Trump en Zelensky op 25 juli. De klacht die een klokkenluider indiende over dat gesprek vormde de aanleiding voor het afzettingsonderzoek.

Tijdens het gesprek spoorde Trump Zelensky aan onderzoeken naar de Democratische presidentskandidaat en oud-vicepresident Joe Biden, diens zoon Hunter en vermeende Oekraïense inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 aan te kondigen.

"Ik kon niet geloven wat ik hoorde", zei Vindman over het gesprek. "Het was waarschijnlijk een element van shock - dat misschien, in bepaalde opzichten, mijn ergste angst over hoe ons Oekraïne-beleid zich kon ontwikkelen waarheid werd." Hij zei te vrezen dat dit gevolgen zou hebben voor de nationale veiligheid van de VS.

De tweede getuige, Jennifer Williams, die vicepresident Mike Pence adviseert over nationale veiligheid, zei dat ze het telefoongesprek "ongebruikelijk en ongepast" vond, omdat Trump een buitenlandse leider onder druk leek te zetten voor een Amerikaanse politiek belang.

Jennifer Williams, buitenlandadviseur van vicepresident Mike Pence, noemde het omstreden telefoongesprek tussen Trump en Zelensky 'ongebruikelijk en ongepast'. (Foto: Reuters)

Visite aan het Witte Huis en militaire hulp

Vindman vertelde ook over een bezoek van een Oekraïense delegatie aan het Witte Huis op 10 juli. Hij zei dat EU-ambassadeur Gordon Sondland de Oekraïners vertelde dat, als ze een ontmoeting tussen Trump en Zelensky wilden, ze "iets moesten leveren - en dat zijn onderzoeken, specifieke onderzoeken".

Daarmee beschreef Vindman als eerste getuige tijdens een openbare hoorzitting een direct quid pro quo (voor wat, hoort wat) uit eerste hand.

Zowel Vindman als Williams sprak ook over de bevriezing van bijna 400 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne door de regering-Trump. Volgens hen wisten de Oekraïners dat die fondsen pas zouden worden vrijgegeven als zij onderzoeken naar de Bidens hadden aangekondigd.

De verdedigers van Trump voeren juist aan dat geen sprak kon zijn van een quid pro quo, omdat de Oekraïeners de bevriezing van de hulp niet de de onderzoeken in verband zouden hebben gebracht.

Witte Huis valt getuige aan tijdens hoorzitting

Vindman werd tijdens de hoorzitting van buiten de zaal aangevallen op zijn verklaring. Het officiële Twitter-account van het Witte Huis plaatste een citaat van Tim Morrison, die enkele maanden Vindmans leidinggevende was, waarin hij diens "beoordelingsvermogen" in twijfel trok.

De Republikeinse afgevaardigde Jim Jordan confronteerde Vindman met de woorden van Morrison en zei dat ook diens voorganger Fiona Hill zich negatief over de militair had uitgelaten. Vindman reageerde door voor te lezen uit het verslag van zijn laatste functioneringsgesprek met Hill in juli. Dat was zeer positief.

Speciaal gezant 'niet op de hoogte' van link met Biden

Tijdens de tweede hoorzitting van de dag was het de beurt aan Timothy Morrison, oud-directeur voor Europa en Rusland bij de Nationale Veiligheidsraad, en Kurt Volker, speciaal gezant voor Oekraïne. Deze twee getuigen kwamen op nadrukkelijk verzoek van de Republikeinen, maar hun verklaringen bevatten elementen die problematisch zijn voor Trump.

Volker was vorige maand de eerste getuige die achter gesloten deuren voor het inlichtingencomité verscheen. Dinsdag stelde hij de verklaring die hij daar gaf bij. "Ik heb veel dingen vernomen die ik niet wist op het moment van de gebeurtenissen", zei hij.

De diplomaat stelde onder meer dat hij pas later tot het besef kwam dat er een verband bestond tussen een door Trump gewenst onderzoek naar energiebedrijf Burisma en Joe Biden en diens zoon Hunter. "Ik werd niet op de hoogte gebracht van een verwijzing naar vicepresident Biden of zijn zoon door president Trump, totdat het transcript van het telefoongesprek werd vrijgegeven op 25 september 2019."

Hij zegt niet te hebben geweten dat Trump of anderen het met de Oekraïners over de Bidens hadden gehad. "Achteraf snap ik dat anderen het idee om mogelijke corruptie waarbij het Oekraïense bedrijf, 'Burisma', betrokken was, zagen als gelijk aan een onderzoek naar oud-vicepresident Biden."

De speciale gezant voor Oekraïne van het Witte Huis, Kurt Volker, zei 'niet op de hoogte te zijn geweest' van een link tussen door Trump gewenste onderzoeken en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. (Foto: Reuters)

'Giuliani gaf Trump negatief beeld van Oekraïne'

Volgens de diplomaat kreeg Trump van het ministerie van Buitenlandse Zaken positieve dingen te horen over de ontwikkelingen in Oekraïne en het nieuwe regime van Zelensky, terwijl Rudy Giuliani hem daar juist heel negatief over informeerde. "Ik heb gehoord dat er niks is veranderd", zou Trump tegen Volker hebben gezegd. "Praat maar met Rudy."

Een andere gebeurtenis waarover Volker zijn eerdere verklaring wilde nuanceren, was het bezoek van de Oekraïense delegatie op 10 juli. John Bolton, destijds nationale veiligheidsadviseur, zette die bijeenkomst stop toen EU-ambassadeur Gordon Sondland over de gewenste onderzoeken begon, zeggen Boltons oud-medewerkers Vindman en Fiona Hill, die donderdag zal getuigen. Volker maakte in zijn eerdere verklaring geen melding van dat incident. Hij zei het zich nu wel te herinneren.

'Niks verkeerd aan telefoongesprek'

De verklaring van oud-adviseur Tim Morrison sloot aan bij wat hij eerder achter gesloten deuren zei. Hij zegt niet te hebben gedacht dat er iets verkeerd was aan het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky, maar wel dat het gesprek een golf van politieke verontwaardiging kon veroorzaken in het gepolariseerde Washington.

Zowel Volker als Morrison veroordeelde de complottheorie dat niet Rusland, maar Oekraïne zich mengde in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Die theorie wordt onder meer verspreid door president Trump en zijn verdedigers.

Alle ogen op EU-ambassadeur Sondland

Woensdag is het eerst de beurt aan EU-ambassadeur Gordon Sondland om te getuigen. Door een aantal tegenstrijdigheden tussen zijn verklaring en die van andere getuigen zal de druk op hem groot zijn.

Tijdens een tweede hoorzitting komen Laura Cooper van het ministerie van Defensie en assistent-staatssecretaris voor Politieke Zaken David Hale aan het woord.