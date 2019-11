Twee medewerkers van de gevangenis in New York waar de vermogende Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde nadat hij was vastgezet op verdenking van zedendelicten, zijn opgepakt. Meerdere Amerikaanse media melden dinsdag dat ze verdacht worden van nalatigheid.

Een bron zegt tegen The New York Times dat de twee medewerkers Epstein niet hebben gecheckt. De verwachting is dat ze snel officieel worden aangeklaagd.

Zij zijn de eerste personen die vervolgd worden na de dood van Epstein, die veel stof deed opwaaien. De miljardair had in de gevangenis al een zelfmoordpoging gedaan en stond onder verscherpt toezicht. Dat toezicht was zonder duidelijke reden opgeheven rond de tijd van zijn dood.

De zakenman werd ervan beschuldigd tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Dit zou in onder meer zijn woning in New York hebben plaatsgevonden. Hier is ook kinderporno gevonden. Het was de bedoeling dat zijn proces in de zomer van 2020 zou starten.

Epstein werd in 2007 ook al aangeklaagd voor seksueel misbruik. Het Amerikaanse openbaar ministerie had toen een lange lijst met aanklachten, maar opvallend genoeg werd een schikking getroffen.

Deze schikking kostte oud-minister van Werkgelegenheid Alexander Acosta dit jaar zijn functie, omdat de aanklagers destijds onder zijn bewind handelden.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.