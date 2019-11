Williams en Vindman zeggen beide dat zij zich herinneren dat het energiebedrijf Burisma werd genoemd tijdens het telefoongesprek op 25 juli. De naam van dat bedrijf wordt niet genoemd in het gedeeltelijke transcript van dat gesprek. Vindman zegt dat hij na het gesprek andere functionarissen op de hoogte stelde dat er iets aan de aantekeningen ontbrak. Hij ziet het niet voorkomen van de naam Burisma in het gedeeltelijke transcript niet als "significant".



Vindman zegt te hebben aangenomen dat president Zelensky voor het telefoongesprek was gebriefd over Burisma. "Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij bekend was met één specifiek bedrijf in de context van een telefoongesprek over de bredere relatie tussen de twee landen, en het leek erop dat hij deze kwestie al volgde, omdat die in het nieuws was of hij er op een andere manier op was voorbereid."