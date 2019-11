Beide getuigen zijn in de afgelopen weken aangevallen door Trump en zijn verdedigers. Vindman is vanwege zijn Oekraïense achtergrond beschuldigd van ontrouw aan de VS. Trump zelf schreef afgelopen weekend op Twitter over Williams, "wie dat ook moge wezen", dat ze een 'Never Trumper' is. Het Witte Huis heeft gesteld dat ze als tijdelijke kracht was uitgeleend door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij werd niet vermeld dat Williams in het kantoor van vicepresident Pence werkte en verslag uitbracht aan zijn nationale veiligheidsadviseur, Keith Kellogg.