"Het is net een film van [wenskaartenmerk] Hallmark: u bent geëindigd bij Georgetown, dus dit is allemaal oké!" grapt Democraat Mike Quigley. Daarmee verwijst hij naar het punt dat een aantal Republikeinen vandaag heeft gemaakt, dat Yovanovitch nu lesgeeft aan die prestigieuze universiteit en op haar pootjes is geland.



"Maar dit is niet hoe u dacht dat het hoogtepunt van uw professionele loopbaan eruit zou zien, of wel?" voegt hij toe.

Georgetown is een "heerlijke plek", zegt Yovanovitch - maar ze had inderdaad liever nog wat langer op de ambassade in Oekraïne gewerkt.



"Dit is dan toch meer een heel slecht realityprogramma dan een Hallmarkfilm, u gebracht door iemand die daar een hoop verstand van heeft." Dat is een verwijzing naar The Apprentice, de oude realityshow van Trump.