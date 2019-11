Door de escalerende situatie in Hongkong keren de komende tijd honderden Nederlandse studenten terug naar huis. Onder wie Alwin Seinen, een economiestudent aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) die vandaag zijn koffers pakt nadat zijn universiteit in Hongkong noodgedwongen de deuren moest sluiten.

"Toen ik voor Hongkong koos, had ik dit natuurlijk nooit gedacht", zegt Seinen terugblikkend vanuit zijn studentenflat in de stad. "Maar inmiddels kijk ik niet eens meer vreemd op als er door de politie met traangas wordt geschoten."

Nog voordat de onrust in Hongkong begon, had Seinen zich aangemeld voor een minor van een half jaar aan de City University of Hong Kong (CityU). De onrust in de regio ontketende zich in juni, toen hij nog in Nederland zat. "Sommige mensen om mij heen zeiden dat ik beter thuis kon blijven. Maar in augustus ben ik toch vertrokken met het idee dat ik altijd weer terug naar Nederland zou kunnen gaan."

Alwin Seinen (links) met twee Nederlandse vrienden in Hongkong. (Foto: Alwin Seinen)

'Vanaf ons balkon zagen we molotovcocktails vliegen'

Toen Seinen in Hongkong aankwam, merkte hij nog vrij weinig van de onrust. "De mensen zeiden dat het op de straten wat rustiger was dan normaal. Ik had verwacht dat er veel meer geroofd zou worden, maar enkel bedrijven met banden met China waren beschadigd."

Dit veranderde op de tweede avond van zijn verblijf. Hij bleek vanaf zijn balkon neer te kijken op een politiestation, waar hij zag hoe tientallen politieagenten aanstalten maakten om tegen de demonstraties op te treden.

"Later hebben we vanaf ons balkon meerdere keren molotovcocktails zien vliegen. Ook kregen we soms schijnwerpers op ons gericht, omdat de politie wilde controleren of we aan het demonstreren waren. Als er met traangas werd geschoten, moesten we de airconditioning uitzetten en de ramen en deuren voor de zekerheid sluiten."

Seinen kon de onrust volgen vanaf zijn balkon. (Foto: Alwin Seinen)

'Je hoort dat de politie vaker met scherp schiet'

De onrust bereikte een hoogtepunt toen vorige week zondag een demonstrant werd neergeschoten door een agent. Volgens betogers is politiegeweld een alsmaar groter wordend probleem. "Ik vind het schokkend dat de politie in Hongkong boven de wet lijkt te staan en dus onaantastbaar is", zegt Seinen verontwaardigd. "Tot dusver is er maar één agent op non-actief gesteld nadat hij met zijn motor op demonstranten was ingereden."

Dit terwijl er online en in onafhankelijke media veel beelden van politiegeweld opduiken. "Je wil niet bedenken wat er zou gebeuren als er geen journalisten aanwezig zouden zijn. De politie loopt telkens met zwaardere wapens en je hoort dat de politie vaker met scherp schiet."

Seinen heeft zich ondanks de onrust nooit onveilig gevoeld. "De demonstranten zijn nooit een gevaar geweest voor andere mensen in de stad, al hun woede was gericht op de regering met steeds meer invloed vanuit Peking. Als je per ongeluk in een protest terechtkwam, dan was dit geen probleem zolang de politie niet in de buurt was."

De betogers hebben volgens Seinen wel veel schade aangericht. "Onderweg naar de campus zag je overal graffiti en op veel plekken zijn bakstenen uit de straat getrokken."

De straten zijn door betogers beklad met protestleuzen. (Foto: Alwin Seinen)

Rijksuniversiteit Groningen vergoedt een deel van de terugreis

Toen de situatie vorige week escaleerde, sloot CityU haar deuren. Dit werd steeds met een dag verlengd, waarna Seinen met studiegenoten besloot zelf naar de campus te gaan om het met eigen ogen te zien. "Het was heel relativerend. Voor mij kwam toen het besef dat er geen kans meer zou zijn dat de universiteit binnenkort open zou gaan."

Er kwam mailcontact op gang en werden er oplossingen aangedragen vanuit de CityU. Een deel van de lessen kan online worden gevolgd en Seinen kan vervangende opdrachten uitvoeren om alsnog de benodigde punten te halen. De Rijksuniversiteit Groningen vergoedt een deel van de terugreis.

Woensdagmorgen vertrekt Seinen voor vijf dagen naar Thailand. "De afgelopen anderhalve week waren erg stressvol. In Thailand ga ik op adem komen, maar daarna moet ik thuis mijn opleiding aan de CityU afronden."

Vernielingen op de City University Hong Kong. (Foto: Alwin Seinen)

Protesten gericht tegen inmenging China

De onrust in Hongkong ontstond in juni toen demonstranten in actie waren gekomen tegen een omstreden uitleveringswet die het mogelijk zou maken verdachten uit Hongkong uit te leveren aan China. De wet werd na een maand van protestacties ingetrokken. Toch gingen de demonstraties daarna door. De betogers hadden op dat moment algemenere eisen als minder Chinese bemoeienis en meer democratie.

De afgelopen week hebben demonstranten verschillende universiteiten in de stad bezet. Ruim zeshonderd activisten hebben zich dinsdag bij de Polytechnic University - die hermetisch is afgesloten - overgegeven. Een kleine groep van honderd activisten is op het universiteitsterrein achtergebleven, zegt de hoogste bestuurder van Hongkong Carrie Lam.