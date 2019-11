De Maltese politie heeft donderdag een man gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De man zou de opdrachtgever van de moord in contact hebben gebracht met de personen die het explosief hebben gemaakt waardoor de onderzoeksjournalist op 16 oktober 2017 om het leven kwam.

Over de identiteit van de verdachte heeft de Maltese politie nog geen uitspraken gedaan. De aanhouding wordt gezien als "een grote stap in het onderzoek naar de moord op de journaliste".

Curuana Galizia werd gedood door een autobom toen ze in het Noord-Maltese dorp Bidnija reed. De journalist had kort daarvoor een schandaal onthuld uit de Panama Papers. Ze beschuldigde medewerkers van premier Joseph Muscat van het exploiteren van buitenlandse brievenbusondernemingen. De vrouw van Muscat, Michelle, zou hiervan geprofiteerd hebben als eigenaar van het bedrijf Egrant in Panama. Het bedrijf liet grote sommen geld circuleren in transacties met een bank in Azerbeidzjan.

Muscat noemde de dodelijke aanslag "een barbaarse aanval op de persvrijheid". Kort na de moord maakte de regering bekend een miljoen euro uit te loven voor informatie die leidt naar de daders.

De moord leidde tot protesten op Malta. De demonstranten eisten een snelle oplossing van de zaak en het einde van de corruptie in de politiek en bij de autoriteiten.