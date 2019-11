De Afghaanse regering heeft dinsdag drie prominente talibanleden vrijgelaten in ruil voor twee westerse hoogleraren, meldt een hooggeplaatste Afghaanse overheidsfunctionaris. De Amerikaanse en Australische professoren werden sinds 2016 gegijzeld door de jihadistische groepering.

De ruil wordt gezien als "cruciaal" door de Afghaanse regering, die het vredesoverleg met de Taliban wil heropenen. Dit overleg liep vorige maand spaak toen de Verenigde Staten de gesprekken met de Taliban beëindigden.

De twee vrijgelaten gevangenen zijn de Amerikaanse Kevin C. King (63) en de Australische Timothy Weeks (50). Zij zijn inmiddels overhandigd aan Amerikaanse strijdkrachten. Het tweetal werkte aan de Amerikaanse universiteit in de hoofdstad Kaboel en werd in 2016 ontvoerd door de Taliban. Sindsdien hebben Amerikaanse elitetroepen meerdere malen geprobeerd de twee te bevrijden, zonder succes.

Afghanistan heeft in ruil voor de westerse gevangenen drie talibanleden vrijgelaten. Zij zijn naar Doha in Qatar gevlogen, waar het politieke leiderschap van de terreurorganisatie gehuisvest is.

De voornaamste van het drietal is Anass Haqqani. Hij is de jongere broer van de man die militaire operaties leidt bij de Taliban. Zelf vervulde hij een belangrijke rol als fondsenwerver en propagandist voordat hij in 2014 gevangengenomen werd.

De VS trok begin september de stekker uit het vredesoverleg met de Taliban, nadat de Taliban onthulde achter een aanslag te zitten waarbij een Amerikaanse soldaat om het leven kwam. Sindsdien heeft de Taliban meerdere aanslagen uitgevoerd in Afghanistan.