Ruim zeshonderd activisten die de afgelopen dagen de Polytechnic University (PolyU) in Hongkong hebben bezet, hebben zich dinsdag overgegeven aan de politie. Een kleine groep van honderd activisten is op het universiteitsterrein achtergebleven, zegt de hoogste bestuurder van Hongkong Carrie Lam.

Lam meldt dinsdag tijdens een persconferentie dat van de zeshonderd activisten tweehonderd minderjarig zijn. Ze voegt eraan toe dat geen enkele activist onder de achttien jaar gearresteerd is, maar dat de autoriteiten het recht hebben om onderzoeken in te stellen.

Lam hoopt dat de patstelling tussen de politie en de overgebleven bezetters vreedzaam wordt opgelost. Ze heeft de politie gevraagd om humaan te handelen.

Abseilen vanaf een brug

Honderden betogers in Hongkong probeerden maandagavond (lokale tijd) medebetogers te bevrijden uit de PolyU. Op beelden op sociale media is te zien hoe studenten probeerden te ontsnappen door te abseilen van een voetgangersbrug op de campus. Onderaan de brug stonden andere betogers met motorfietsen klaar om ze in veiligheid te brengen.

Sinds maandagochtend heeft de politie de omgeving van de universiteit hermetisch afgesloten. De situatie in Hongkong is in de afgelopen week geëscaleerd. De directe aanleiding hiervoor was het overlijden van een 22-jarige demonstrant. Hoewel niet precies duidelijk is wat er is gebeurd, geven demonstranten de politie de schuld van de dood van de student.