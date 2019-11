De Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn niet per se "in strijd zijn met het internationaal recht", zo heeft de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo maandagavond verklaard. De Verenigde Staten nemen daarmee afstand van een standpunt uit 1978.

Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de VS een "historische fout rechtzet", terwijl een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas meent dat het standpunt in "contrast staat met het internationaal recht".

Volgens Pompeo waren de Amerikaanse verklaringen over de nederzettingen in het verleden inconsistent. Hij zegt dat twee oud-presidenten eerder vergelijkbare uitspraken deden.

Na de uitspraken van Pompeo gaf de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem een waarschuwing uit voor Amerikanen in Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Zij moeten waakzaam zijn en passende veiligheidsmaatregelen nemen, aldus de ambassade.

De regering van president Donald Trump koos eerder in twee belangrijke kwesties de kant van Israël ten kosten van de Palestijnen. Zo werd in 2017 Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkend en kwam daarom een jaar later ook de Amerikaanse ambassade daar te staan.

Dit jaar verklaarde Trump dat de Golanhoogten tot Israël behoren. Het voormalig Syrische gebied werd in 1981 geannexeerd. Syrië noemde deze erkenning een "aanval op de soevereiniteit".