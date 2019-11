Frankrijk is in de ban van het mogelijke grootste pedofilieschandaal in de historie van het land. Een Franse chirurg heeft de afgelopen dertig jaar mogelijk 250 kinderen misbruikt. Hij zit al sinds medio 2017 vast voor het misbruiken van vier kinderen, maar de Franse justitie lijkt nu pas de totale omvang van de misbruikzaak in beeld te krijgen.

Agenten hebben inmiddels 209 van de 250 potentiële slachtoffers verhoord. Al 184 van hen hebben een aanklacht ingediend tegen de verdachte.

De chirurg zou in de periode van 1989 tot en met 2017 zijn slachtoffers hebben gemaakt. Volgend jaar moet hij voor de rechter verschijnen.

Verdachte beschreef kindermisbruik in schriftjes

De inmiddels 68-jarige man zou in zijn carrière in meerdere ziekenhuizen door het land heen hebben gewerkt. Hij beschreef zijn misbruikschandalen uitvoerig in schriftjes, die agenten bij hem thuis vonden. Zelf verklaarde hij dat zijn tekstjes en tekeningen zijn "fantasieën" beschreven.

Echter vonden agenten ook ruim tweehonderd namen van kinderen. Politie en justitie hebben daaropvolgend een lijst samengesteld met namen van patiënten die mogelijk door hem misbruikt zijn.

In 2005 is de chirurg ook al eens veroordeeld, toen voor het bezit van kinderporno. De nieuwe zaak kwam aan het licht toen een buurmeisje onthulde dat de dokter zijn geslachtsdeel had laten zien, schrijft Le Parisien. Daarna zou hij haar hebben verkracht.