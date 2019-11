Honderden betogers in Hongkong proberen maandagavond (lokale tijd) medebetogers te bevrijden uit de door activisten bezette Polytechnic University (PolyU).

Op beelden op sociale media is te zien hoe studenten proberen te ontsnappen door te abseilen van een voetgangersbrug op de campus. Onderaan de brug staan andere betogers met motorfietsen klaar om ze in veiligheid te brengen.

'Rode kruis aanwezig op campus'

Sinds maandagochtend heeft de politie de omgeving van de universiteit hermetisch afgesloten. De politie heeft de demonstranten binnen de universiteit in een verklaring opgeroepen het terrein via een specifieke route te verlaten.

De politie vermeldt niet wat er vervolgens met die demonstranten gaat gebeuren. Daarom proberen de betogers de politie op afstand te houden.

Maandagochtend is de hoofdingang van de universiteit in brand gestoken en vanaf het dak worden bakstenen gegooid. De politie reageert met waterkanonnen en traangasgranaten.

De PolyU is een van de vijf universiteiten in de stad die door activisten als basiskamp worden gebruikt. De autoriteiten van Hongkong hebben maandag gezegd dat het Rode Kruis zich op de campus bevindt en dat degenen die ziekenhuisopname nodig hebben, mogen vertrekken.

Volgens The Guardian zitten op het moment nog honderden betogers vast in het hoofdgebouw. Lokale media melden omstreeks 18.30 uur dat het rustiger wordt rond de campus en dat zeventig betogers zich bij de politie hebben gemeld.

Chinese soldaten in Hongkong als 'vrijwillige' opruimers

Zaterdagavond lieten Chinese militairen van het Volksbevrijdingsleger zich voor het eerst sinds het begin van de protesten zien in de straten van Hongkong. Gekleed in korte broeken en T-shirts hielpen ze de lokale bevolking om de straten op te ruimen en barricades te slechten.

De aanwezigheid van Chinese soldaten in de straten van Hongkong is controversieel, omdat hun komst indruist tegen de semiautonome status die de regio heeft.

De situatie in Hongkong is in de afgelopen week geëscaleerd. De directe aanleiding hiervoor was het overlijden van een 22-jarige demonstrant. Hoewel niet precies duidelijk is wat er is gebeurd, geven demonstranten de politie de schuld van de dood van de student.

Volgens de politie van Hongkong zijn sinds het begin van de protesten in juni 4.491 mensen in de leeftijd van 11 tot 83 jaar opgepakt. Maandag raakten 116 mensen gewond, waarvan één vrouw ernstig.