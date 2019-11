Loterijbaas Robbie dos S. is op Sint-Maarten opgepakt in de moordzaak op de Curaçaose politicus Helmin Wiels, meldt het Openbaar Ministerie. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de politicus in 2013.

Dos S. is al langer een verdachte in de zaak. Wiels deed onderzoek naar de loterijverkoop op Curaçao. Mogelijk hield de moord verband met dit onderzoek.

De halfbroer van Dos S., de Curaçaose oud-minister van Financiën George J. (42), werd in augustus veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor het geven van de opdracht.

Eerder werden ook twee andere personen veroordeeld voor de moord op de 54-jarige politicus Wiels. Burney F. zit een celstraf van 26 jaar uit voor het doorgeven van de opdracht aan een huurmoordenaar. De schutter, Elvis K., is veroordeeld tot een levenslange celstraf voor drie moorden, waaronder die op Wiels. Beiden zitten hun straf in Nederland uit.

Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op een openbaar strand op Curaçao. Hij stond aan het hoofd van onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano, op het moment van zijn overlijden de grootste regeringspartij op het eiland. Door zijn controversiële politieke opvattingen had hij een groot aantal tegenstanders. Hij werd voor zijn dood al langere tijd bedreigd.