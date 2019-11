De Chileense president Sebastian Piñera erkende zondag dat er door de politie en militairen soms tegen demonstranten excessief geweld is gebruikt in de afgelopen weken tijdens aanhoudende protesten in de hoofdstad Santiago.

Openbare aanklagers in Chili onderzoeken momenteel meer dan duizend gevallen van mogelijke misbruik van mensenrechten van demonstranten, variërend van marteling tot seksueel geweld. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie zei Piñera dat de incidenten niet straffeloos zullen blijven.

"Ondanks onze sterke inzet om de mensenrechten te beschermen, zijn de protocollen er in sommige gevallen niet gevolgd. Er werd excessief geweld gebruikt en misdaden werden gepleegd", aldus Piñera.

Referendum voor nieuwe grondwet

Al wekenlang gaat de Chileense hoofdstad Santiago gebukt onder hevige protesten. De druppel die de emmer midden oktober deed overlopen was een verhoging van het tarief voor openbaar vervoer. Onder het Zuid-Amerikaanse volk heerste al langer onvrede over de hoge kosten van levensonderhoud en de sociale ongelijkheid.

De regering van Piñera heeft vrijdag een pakket hervormingen voorgesteld, waaronder het verhogen van het minimum loon en het aanvullen van pensioenen.

Ook zal er een referendum worden gehouden om de grondwet te veranderen die nog uit het dictatoriale tijdperk stamt en die volgens de demonstranten in het voordeel werkt voor de rijken. "Onze burgers krijgen nu het laatste woord voor een nieuwe grondwet, eentje die is geschreven tijdens een democratie", aldus Piñera.